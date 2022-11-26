الجيش الاذربيجاني ينزل "كوادروكوبتر" تابعة للعناصر الارمينية المسلحة غير القانونية

باكو، 26 نوفمبر (أذرتاج)

أنزل الجيش الاذربيجاني باستخدام الوسائل الخاصة طائرة "كوادروكوبتر" الاستطلاعية التابعة للعناصر الارمينية المسلحة غير القانونية في الأراضي الأذربيجانية، التي تنشر فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا.

أفادت اذرتاج ان الطائرة دون طيار حاولت التحليق الاستطلاعي على مواقع وحدات الجيش الاذربيجاني حول مرتفعات يدي خيرمان بمحافظة اغدام في الساعة 11:46 وفي منطقة شوشاكند لمحافظة خوجالي في الساعة 11:28 في 26 نوفمبر.