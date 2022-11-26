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    أخبار رسمية


    الرئيس الأذربيجاني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي

    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]

    باكو، 26 نوفمبر (أذرتاج)

    تلقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 26 نوفمبر.

    خلال مكالمة هاتفية، نوقشت الخطوات القادمة للتنفيذ العام للاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، وجوانب افتتاح طرق المواصلات والعلاقات الاقتصادية في المنطقة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي
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