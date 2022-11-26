أذربيجان تشارك في الاجتماع الـ38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي

باكو، 26 نوفمبر (أذرتاج)

انطلق اليوم في إسطنبول الاجتماع الـ38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك).

يشارك في الاجتماع وفد وزارة الاقتصاد الأذربيجانية.

ويناقش الاجتماع خلال الفترة من 26 وحتى 29 نوفمبر الجاري، سبل تقديم المساعدة الاجتماعية الفعالة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و عدد من القضايا ذات الصلة بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان المنظمة.

اهم مواضيع المناقشة في الاجتماع هي: "تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي" و"تعميق التعاون المالي" و"تحسين النقل والاتصالات" و"تطوير مستدام وتنافسي لقطاع السياحة" و"زيادة إنتاجية القطاع الزراعي والحفاظ على استمرارية الامن الغذائي" و"التخفيف من حدة الفقر" و"التعاون في التحول الرقمي".

ثم سيتم تبادل الآراء حول "تقديم المساعدة الاجتماعية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي بشكل فعال في ضوء جائحة كوفيد 19".

سيحدد المشاركون موعد انعقاد دورة الكومسيك التاسعة والثلاثين.

سينعقد حفل افتتاح رسمي للدورة الثامنة والثلاثين للكومسيك في 28 نوفمبر.

وتجتمع اللجنة سنوياً في إسطنبول لمناقشة القضايا الاقتصادية المشتركة والتطورات الاقتصادية العالمية المتعلقة بدول منظمة التعاون الإسلامي، وبحث آليات جديدة لتعزيز التنسيق الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.