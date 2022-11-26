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    سياسة


    الرئيس يصدر مرسوما بشأن تأسيس مكتب تمثيلي في دولة فلسطين

    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١٦:٤٠]

    باكو، 26 نوفمبر (أذرتاج)

    وقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما بشأن تأسيس مكتب تمثيلي لاذربيجان في دولة فلسطين (مدينة رام الله).

    أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس كلف مجلس الوزراء بحل مسائل التموين الفني المادي لنشاط المكتب التمثيلي في دولة فلسطين (مدينة رام الله) وتمويله، والمسائل الأخرى المترتب عليها من هذا المرسوم. كذلك كلف الرئيس وزارة الخارجية بالتصديق على الهيكل التنظيمي للمكتب التمثيلي وهيكله الوظيفي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس يصدر مرسوما بشأن تأسيس مكتب تمثيلي في دولة فلسطين
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