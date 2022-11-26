باكو، 26 نوفمبر (أذرتاج) وقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما بشأن تأسيس سفارة في دولة إسرائيل (مدينة تل ابيب). أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس كلف مجلس الوزراء بحل مسائل التموين الفني المادي لنشاط السفارة في دولة إسرائيل (مدينة تل ابيب) وتمويلها، والمسائل الأخرى المترتب عليها من هذا المرسوم. كذلك كلف الرئيس وزارة الخارجية بالتصديق على الهيكل التنظيمي للسفارة وهيكلها الوظيفي.

AZERTAG.AZ : الرئيس يصدر مرسوما بشأن تأسيس سفارة في دولة إسرائيل

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