أذربيجان: 25 إصابة بكورونا في 26 نوفمبر

باكو، 26 نوفمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 25 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 33 مصابا وتوفي مصاب بالفيروس خلال 26 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 824 ألف و193 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 813 ألف و942 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و976 مريض منهم ويستمر علاج 275 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2015 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و369 ألف و434 فحص طبي.