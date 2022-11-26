أذربيجان: تطعيم 440 جرعة من لقاح كورونا في 26 نوفمبر

باكو، 26 نوفمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 440 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 26 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 112 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و129 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 165 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و34 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و921 ألف و61 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و392 ألف و465 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و873 ألف و726 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و391 ألف و43 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و263 الف و827 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.