باكو، 26 نوفمبر، أذرتاج سافر مشاركون في المؤتمر الدولي في عنوان "على طول الممر الأوسط: الجيوسياسة والأمن والاقتصاد" الى أغدام في 26 نوفمبر. تفقد قادة وممثلون عن مراكز الفكر الرائدة عن الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وبلغاريا وبريطانيا العظمى وفرنسا وإسرائيل وسويسرا وإيطاليا وجورجيا وكندا ومصر وباكستان وبولندا ورومانيا وروسيا وتركيا مدى الخراب والدمار والهدم التي تعرضت لها المدينة خلال الاحتلال الأرميني تفقدا ميدانيا. وأحيطوا علما بتاريخ الآثار التاريخية المدمرة وكذلك أعمال إعادة البناء والإصلاح المنفذة على الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني. ثم زار الضيوف قلعة شاه بولاق ومسجد الجمعة ومسرح الدراما ومقابر الشهداء ومصنع الخبز.

AZERTAG.AZ : مشاركون في مؤتمر "على طول الممر الأوسط: الجيوسياسة والأمن والاقتصاد" يسافرون الى أغدام

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