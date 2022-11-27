قرية حسينبايلي لمحافظة فضولي
AzerTAg.az
٢٧.١١.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
باكو، 28 نوفمبر (أذرتاج)
تقع قرية حسينبايلي لمحافظة فضولي في الضفة اليسرى لنهر اراز و في منطقة "ميل" السهلية. كان سكانها يشتغلون أساسا بالزراعة وتربية المواشي.
احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993. كان عدد البيوت في القرية 90 بيتا. دمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل. وتم تحرير القرية في 9 نوفمبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني المغوار في الحرب الوطنية.
تقدم اذرتاج صورا من القرية.
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