  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    قرية حسينبايلي لمحافظة فضولي

    ٢٧.١١.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 28 نوفمبر (أذرتاج)

    تقع قرية حسينبايلي لمحافظة فضولي في الضفة اليسرى لنهر اراز و في منطقة "ميل" السهلية. كان سكانها يشتغلون أساسا بالزراعة وتربية المواشي.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993. كان عدد البيوت في القرية 90 بيتا. دمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل. وتم تحرير القرية في 9 نوفمبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني المغوار في الحرب الوطنية.

    تقدم اذرتاج صورا من القرية.

    AZERTAG.AZ :قرية حسينبايلي لمحافظة فضولي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٤:٢٤]
    مجموعة من المدافعين المقيمين في فرنسا عن حقوق الأنسان لأذربيجانيي إيران تزور أغدام
    ٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
    قرية آلولار لمحافظة كلبجار
    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١٨:٣٥‎]
    مشاركون في مؤتمر "على طول الممر الأوسط: الجيوسياسة والأمن والاقتصاد" يسافرون الى أغدام
    ٢٥‎.١١.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
    قرية صلاحلي كنجارلي لمحافظة اغدام (صور)
    قرية حسينبايلي لمحافظة فضولي قرية حسينبايلي لمحافظة فضولي قرية حسينبايلي لمحافظة فضولي قرية حسينبايلي لمحافظة فضولي قرية حسينبايلي لمحافظة فضولي قرية حسينبايلي لمحافظة فضولي قرية حسينبايلي لمحافظة فضولي قرية حسينبايلي لمحافظة فضولي قرية حسينبايلي لمحافظة فضولي قرية حسينبايلي لمحافظة فضولي قرية حسينبايلي لمحافظة فضولي قرية حسينبايلي لمحافظة فضولي قرية حسينبايلي لمحافظة فضولي قرية حسينبايلي لمحافظة فضولي قرية حسينبايلي لمحافظة فضولي