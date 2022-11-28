مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض للنيران الارمينية

باكو، 28 نوفمبر، (اذرتاج)

أطلقت وحدات القوات المسلحة الارمينية في قريتي أشاغي شورجا وقارائيمان لمحافظة باساركيتشار وقرية جينارلي لمحافظة طوفوزقالا من الساعة 17:10 في 27 نوفمبر الى الساعة 01:25 في 28 نوفمبر النيران باستخدام الأسلحة النارية المختلفة العيار على مواقع الجيش الاذربيجاني في قرية يليجا بمحافظة كلبجر وقرية أستاف لمحافظة داشكسن وقرية أغدام لمحافظة طوفوز.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان مواقع الجيش الاذربيجاني في أراضي محافظات شوشا وخوجاوند وخوجالي وأغدام تعرضت لاطلاق النار من قبل العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية المختبئة في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا من الساعة 19:35 في 27 نوفمبر الى الساعة 08:10 في 28 نوفمبر.

ردت وحدات الجيش الاذربيجاني على هذه الخروقات في هذا الاتجاه.