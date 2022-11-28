الرئيس إلهام علييف يستقبل كبير مستشاري الخارجية الأمريكية لشؤون القوقاز (محدث)

باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 28 نوفمبر اليوم كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون القوقاز فيليب ريكر.

أفادت أذرتاج ان فيليب ريكر نقل تحيات وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين الى الرئيس إلهام علييف.

من جانبه أعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على التحيات فيما حمل الضيف الامريكي نقل تحياته الى انتوني بلينكين أيضا.

أجرى الطرفان في اللقاء تبادل الآراء حول تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان والاجتماع الذي انعقد في واشنطن على مستوى وزراء الخارجية بشأن المحادثات حول معاهدة السلام.

تمت الإشادة بالاهتمام الدائم الذي يبديه وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين لعملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان.