البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0103
أورو EUR 1 1.7608
دولار أسترالي AUD 1 1.137
روبل بيلاروس BYN 1 0.6731
ريال برازيلي BRL 1 0.3149
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0993
كرون دنماركي DKK 1 0.2368
لاري جورجي GEL 1 0.6297
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2174
دولار كندا CAD 1 1.2644
دينار الكويت KWD 1 5.5283
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3791
بيسو المكسيك MXN 1 0.0879
جنيه مصري EGP 1 0.0692
لاي مولدوفا MDL 1 0.0884
كرون النرويج NOK 1 0.1709
زلوتي بولندا PLN 1 0.3751
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.028
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2251
دولار سنغافورة SGD 1 1.2337
ريال السعودية SAR 1 0.4524
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674
دولار تايوان TWD 1 0.0548
ليرة تركيا TRY 1 0.0913
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0559
كرون التشيك CZK 1 0.0723
يوان الصين CNY 1 0.236
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0487
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4962
كرون السويد SEK 1 0.1621
فرنك سويسرا CHF 1 1.7957
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1269
ليرة لبنان LBP 100 0.1123
ين اليابان JPY 100 1.2271
بيسو تشيلي CLP 100 0.1843
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108
ريال إيران IRR 100 0.004
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