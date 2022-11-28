باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 نوفمبر تشرين الثاني اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0103 أورو EUR 1 1.7608 دولار أسترالي AUD 1 1.137 روبل بيلاروس BYN 1 0.6731 ريال برازيلي BRL 1 0.3149 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0993 كرون دنماركي DKK 1 0.2368 لاري جورجي GEL 1 0.6297 روبي هندي INR 1 0.0208 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2174 دولار كندا CAD 1 1.2644 دينار الكويت KWD 1 5.5283 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3791 بيسو المكسيك MXN 1 0.0879 جنيه مصري EGP 1 0.0692 لاي مولدوفا MDL 1 0.0884 كرون النرويج NOK 1 0.1709 زلوتي بولندا PLN 1 0.3751 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.028 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2251 دولار سنغافورة SGD 1 1.2337 ريال السعودية SAR 1 0.4524 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674 دولار تايوان TWD 1 0.0548 ليرة تركيا TRY 1 0.0913 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0559 كرون التشيك CZK 1 0.0723 يوان الصين CNY 1 0.236 جنيه إنكلترا GBP 1 2.0487 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4962 كرون السويد SEK 1 0.1621 فرنك سويسرا CHF 1 1.7957 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1269 ليرة لبنان LBP 100 0.1123 ين اليابان JPY 100 1.2271 بيسو تشيلي CLP 100 0.1843 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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