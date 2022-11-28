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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٨.١١.٢٠٢٢ [١١:٠٨]

    باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0103

    أورو EUR 1 1.7608

    دولار أسترالي AUD 1 1.137

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6731

    ريال برازيلي BRL 1 0.3149

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0993

    كرون دنماركي DKK 1 0.2368

    لاري جورجي GEL 1 0.6297

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2174

    دولار كندا CAD 1 1.2644

    دينار الكويت KWD 1 5.5283

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3791

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0879

    جنيه مصري EGP 1 0.0692

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0884

    كرون النرويج NOK 1 0.1709

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3751

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.028

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2251

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2337

    ريال السعودية SAR 1 0.4524

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674

    دولار تايوان TWD 1 0.0548

    ليرة تركيا TRY 1 0.0913

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0559

    كرون التشيك CZK 1 0.0723

    يوان الصين CNY 1 0.236

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0487

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4962

    كرون السويد SEK 1 0.1621

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7957

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1269

    ليرة لبنان LBP 100 0.1123

    ين اليابان JPY 100 1.2271

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1843

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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