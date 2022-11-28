أذربيجان: تطعيم 326 جرعة من لقاح كورونا في 27 نوفمبر

باكو، 28 نوفمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 326 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 27 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 72 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و58 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 171 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و25 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و921 ألف و387 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و392 ألف و537 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و873 ألف و784 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و391 ألف و214 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و263 الف و852 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.