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    قرية آلولار لمحافظة كلبجار

    ٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 28 نوفمبر (أذرتاج)

    تقع قرية آلولار لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال في ضفة نهر كيشداك من روافد نهر تارتارتشاي. كان سكانها يشتغلون أساسا بالزراعة وتربية المواشي.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لارمينيا عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القرية خلال فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من وطأة الاحتلال الأرميني في 25 نوفمبر مع استرداد أراضي محافظة كالبجار بناء على البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر عام 2020 من قبل قادة أذربيجان وروسيا وأرمينيا بعد الانتصار المجيد للجيش الاذربيجاني في الحرب القراباغية الثانية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

     

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