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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

    ٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٣:٣٨]

    باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 23 حالة حريق و 5 حالات حرجة تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

    وأنقذت فرق الطوارئ خلال اليوم 5 أشخاص وبينهم قاصر.

    تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية الى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
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