الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
AzerTAg.az
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٣:٣٨]
باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج
نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.
أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 23 حالة حريق و 5 حالات حرجة تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.
قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.
وأنقذت فرق الطوارئ خلال اليوم 5 أشخاص وبينهم قاصر.
تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية الى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٨:٠٤]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٥:٠٩]
٢٦.١١.٢٠٢٢ [١٤:٤٥]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٦:٠٦]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٨:١٢]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٨:٠٥]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٠:٣٦]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٠٠]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٧:٥٢]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٦:٥٣]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٥:٠٦]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١١:٥٣]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٤.١١.٢٠٢٢ [٢١:٤٥]
١٤.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٤]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٤٩]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤٢]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤١]
١٨.١٠.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
١٣.١٠.٢٠٢٢ [١٢:٥٢]
٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٩]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١١:٢٧]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤٧]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٥:٢٩]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٢:٣٨]
٢٦.١١.٢٠٢٢ [١٥:٣٠]
٢٥.١١.٢٠٢٢ [١٥:٣٦]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٨:٠٤]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٥:١٨]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٥:٠٩]
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٣:٣٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك