أغدام، 28 نوفمبر، أذرتاج بدأت زيارة تقوم بها مجموعة من المدافعين المقيمين في فرنسا عن حقوق الإنسان لأذربيجانيي إيران لمدينة أغدام المحررة من احتلال أرمينيا. يتفقد الباحثون الأذربيجانيون المقيمون في فرنسا مدى الخراب والهدم والدمار التي تعرضت لها مدينة أغدام على يد قوات الاحتلال الأرميني وكذلك أعمال إعادة البناء والإصلاح والإعمار التي تنفذها فيها دولة أذربيجان وعمليات تطهير الألغام التي تجريها في أراضي محافظة أغدام.

AZERTAG.AZ : مجموعة من المدافعين المقيمين في فرنسا عن حقوق الأنسان لأذربيجانيي إيران تزور أغدام

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