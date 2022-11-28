تطهير مساحة 321 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي

باكو، 28 نوفمبر، (أذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات اسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 21-26 أكتوبر لغمين مضادين للمشاة و10 ألغام مضادة للدبابات و248 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وأغدام ولاتشين وشوشا وخوجاوند وفضولي وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 321 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.