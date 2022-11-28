ماصالي، 28 نوفمبر، أذرتاج نظمت وكالة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي للأهالي معرض "ظفر" التسويقي للأعمال اليدوية من صنع ذوي الإعاقة في مدينة ماصالي. وعرضت في المعرض التسويقي المدشن لدى مركز حيدر علييف 112 عمل يدوي في 6 أصناف حرفية. واعدت الأعمال اليدوية من جانب 20 ذا الإعاقة من الرجال والإناث والأطفال. وحضر افتتاح المعرض التسويقي رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة ماصالي أراز أحمدوف ومستشار رئيس مجلس إدارة وكالة الخدمات الاجتماعية وقار علييف ورئيس المركز الإقليمي الجنوبي لأمينة المظالم ضياء اسماعيلوف.

AZERTAG.AZ : معرض "ظفر" التسويقي للأعمال اليدوية من صنع ذوي الإعاقة في ماصالي

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