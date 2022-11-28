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    أذربيجان: 13 إصابة بكورونا في 28 نوفمبر

    ٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٨]

    باكو، 28 نوفمبر، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 13 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 20 مصابا بالفيروس خلال 28 نوفمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 824 ألف و245 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 813 ألف و996 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و976 مريض منهم ويستمر علاج 273 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 652 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و371 ألف و423 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 13 إصابة بكورونا في 28 نوفمبر
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