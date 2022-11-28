  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 28 نوفمبر

    ٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٩]

    باكو، 28 نوفمبر، (اذرتاج)

    لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان خلال 28 نوفمبر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 28 نوفمبر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
    أذربيجان: 13 إصابة بكورونا في 28 نوفمبر
    ٢٨.١١.٢٠٢٢ [١١:٢٧]
    أذربيجان: تطعيم 326 جرعة من لقاح كورونا في 27 نوفمبر
    ٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤٧]
    أذربيجان: 39 إصابة بكورونا في 27 نوفمبر
    ٢٦.١١.٢٠٢٢ [١٧:٠٧]
    أذربيجان: تطعيم 440 جرعة من لقاح كورونا في 26 نوفمبر
    أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 28 نوفمبر