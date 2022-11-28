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    أذربيجان تسلم أرمينيا جثث 13 عسكريا

    ٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٨:٠٤]

    باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

    قامت أذربيجان في 28 نوفمبر بتسليم جثث 13 عسكريا الى الجانب الأرميني عن طريق لجنة الصليب الأحمر الدولية بعد النظر فيها بمشاركة النيابة العسكرية الأذربيجانية وتحديد عدم وجود آثار العنف على الجثث حسبما أفادت وكالة أذرتاج.

    يشار الى ان الهجوم المضاد الذي شنه الجيش الأذربيجاني ردا على الاستفزازات الأرمينية العسكرية الواسعة النطاق في الحدود في 13-12 سبتمبر أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تسلم أرمينيا جثث 13 عسكريا
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    أذربيجان تسلم أرمينيا جثث 13 عسكريا