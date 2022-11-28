رئيس هيئة الأركان العامة الأذربيجانية يزور الولايات المتحدة الامريكية
AzerTAg.az
٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٨:٠٥]
باكو، 28 نوفمبر (أذرتاج)
يقوم النائب الأول لوزير الدفاع الاذربيجاني رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الاذربيجاني الجنرال كريم ولييف والوفد المرافق له بزيارة الولايات المتحدة الامريكية.
أفادت أذرتاج ان الوفد سيجري لقاءات مع القيادة الامريكية العسكرية وفي ولاية اوكلاهوما في إطار "برنامج الشراكة مع الولاية".
يجب الذكر انه ستقام على هامش الزيارة العديد من الفعاليات بمناسبة ذكرى مرور 20 عاما على إقامة التعاون بين الجيش الاذربيجاني والحرس الوطني لاوكلاهوما.
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