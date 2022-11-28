باكو، 28 نوفمبر (أذرتاج)

انعقد لقاء بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف والمدير التنفيذي لدى جهاز النشاط الخارجي للاتحاد الأوروبي في شئون روسيا والشراكة الشرقية وآسيا المركزية والتعاون الإقليمي ومنظمة الامن والتعاون الأوروبي مايكل زيبيرت في 28 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اجريا خلال اللقاء تبادل الآراء حول الجوانب المختلفة للتعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي وعملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا وامن الطاقة وآفاق التعاون في الاتفاقات التي تم التوصل اليها مع الاتحاد الأوروبي في مجال المواصلات والنقل وكذلك آخر تطورات الأوضاع الإقليمية.

تحدث الوزير بايراموف عن مساعي أذربيجان في اجندة السلام ومحاولات أرمينيا لعرقلة العملية وكذلك انتهاك الالتزامات الصارخ في اطار البيانات الثلاثية، وعدم انسحاب الوحدات الارمينية المسلحة من أراضينا بالكامل، وحالات سوء استغلال ممر لاتشين للأغراض العسكرية ومخاطر الألغام.