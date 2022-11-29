أنقرة وباكو تبحثان القمة التركية الأذربيجانية التركمانستانية

باكو، 29 نوفمبر (أذرتاج)

بحث وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في 28 نوفمبر القمة الثلاثية المزمع عقدها بين أنقرة وباكو وعشق آباد.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الإثنين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأذربيجانية.

وأشار البيان أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال الاستعدادات للقمة الثلاثية المزمع عقدها بين تركيا وأذربيجان وتركمانستان.

وبحسب بيان للخارجية التركية، الأحد، فإن القمة الثلاثية ستعقد خلال الفترة المقبلة برئاسة زعماء البلدان الثلاثة، دون ذكر تاريخ محدد.