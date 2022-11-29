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    أقاليم


    بدء زيارة الباحثين الأذربيجانيين المقيمين في فرنسا إلى شوشا

    ٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٠:٠١]

    شوشا، 29 نوفمبر، (أذرتاج)

    بدأت زيارة الباحثين الأذربيجانيين المولودين في تبريز والمقيمين حاليا في فرنسا إلى مدينة شوشا المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    أفادت وكالة اذرتاج أن الضيوف سيتعرفون على الأماكن التاريخية في شوشا والدمار الذي تسبب فيه الأرمن أثناء الاحتلال وكذلك أعمال الترميم وإعادة البناء التي تقوم بها دولة أذربيجان فيها حاليا.

    AZERTAG.AZ :بدء زيارة الباحثين الأذربيجانيين المقيمين في فرنسا إلى شوشا
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