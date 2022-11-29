وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية آخر تطورات الأوضاع الإقليمية

باكو، 29 نوفمبر (أذرتاج)

جرى لقاء بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف وكبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون القوقاز فيليب ريكر في 28 نوفمبر.

أفادت أذرتاج ان الطرفين ناقشا خلال الاجتماع عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا والمحادثات الثنائية الجارية حول جوانب معاهدة السلام الى جانب اجتماع واشنطن والمسائل الناتجة عنها، الأوضاع الحالية المتعلقة بافتتاح طرق المواصلات وعملية الترسيم.

قال الوزير بايراموف ان أرمينيا لم تنفذ التزاماتها بعد في إطار البيان الثلاثي، ولم تسحب قواتها المسلحة بالكامل من أراضي أذربيجان مشيرا الى ان مخاطر الألغام لا تزال موجودة وأن ممر لاتشين يستخدم للأغراض العسكرية. أكد على أهمية الحيلولة دون وقوع الخطوات غير البناءة المذكورة. واحاط الوزير الجانب الأمريكي علما بموقف أذربيجان من مسألة دمج السكان الأرمن القاطنين في قره باغ مع مجتمع أذربيجان.

من جانبه، أعلن فيليب ريكر عن استعداد الولايات المتحدة الامريكية لدعم عملية التطبيع بكل الوسائل. قال ان المحادثات الجارية حول جوانب معاهدة السلام تحمل أهمية مع الإشارة الى ضرورة إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

اجرى الطرفان تبادل الآراء حول الجوانب المختلفة لأجندة التعاون والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.