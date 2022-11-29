البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 29 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0102
أورو EUR 1 1.7659
دولار أسترالي AUD 1 1.1393
روبل بيلاروس BYN 1 0.6732
ريال برازيلي BRL 1 0.3168
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0996
كرون دنماركي DKK 1 0.2375
لاري جورجي GEL 1 0.6273
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177
دولار كندا CAD 1 1.2654
دينار الكويت KWD 1 5.528
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3772
بيسو المكسيك MXN 1 0.0882
جنيه مصري EGP 1 0.0692
لاي مولدوفا MDL 1 0.0883
كرون النرويج NOK 1 0.1709
زلوتي بولندا PLN 1 0.3776
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0279
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2391
دولار سنغافورة SGD 1 1.2374
ريال السعودية SAR 1 0.4524
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674
دولار تايوان TWD 1 0.055
ليرة تركيا TRY 1 0.0912
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0552
كرون التشيك CZK 1 0.0726
يوان الصين CNY 1 0.2373
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0424
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4932
كرون السويد SEK 1 0.162
فرنك سويسرا CHF 1 1.7961
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1282
ليرة لبنان LBP 100 0.1121
ين اليابان JPY 100 1.2268
بيسو تشيلي CLP 100 0.1861
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108
ريال إيران IRR 100 0.004
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