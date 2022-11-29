باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 29 نوفمبر تشرين الثاني اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0102 أورو EUR 1 1.7659 دولار أسترالي AUD 1 1.1393 روبل بيلاروس BYN 1 0.6732 ريال برازيلي BRL 1 0.3168 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0996 كرون دنماركي DKK 1 0.2375 لاري جورجي GEL 1 0.6273 روبي هندي INR 1 0.0208 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177 دولار كندا CAD 1 1.2654 دينار الكويت KWD 1 5.528 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3772 بيسو المكسيك MXN 1 0.0882 جنيه مصري EGP 1 0.0692 لاي مولدوفا MDL 1 0.0883 كرون النرويج NOK 1 0.1709 زلوتي بولندا PLN 1 0.3776 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0279 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2391 دولار سنغافورة SGD 1 1.2374 ريال السعودية SAR 1 0.4524 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674 دولار تايوان TWD 1 0.055 ليرة تركيا TRY 1 0.0912 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0552 كرون التشيك CZK 1 0.0726 يوان الصين CNY 1 0.2373 جنيه إنكلترا GBP 1 2.0424 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4932 كرون السويد SEK 1 0.162 فرنك سويسرا CHF 1 1.7961 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1282 ليرة لبنان LBP 100 0.1121 ين اليابان JPY 100 1.2268 بيسو تشيلي CLP 100 0.1861 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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