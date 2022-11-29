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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٠:٢٩]

    باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 29 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0102

    أورو EUR 1 1.7659

    دولار أسترالي AUD 1 1.1393

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6732

    ريال برازيلي BRL 1 0.3168

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0996

    كرون دنماركي DKK 1 0.2375

    لاري جورجي GEL 1 0.6273

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177

    دولار كندا CAD 1 1.2654

    دينار الكويت KWD 1 5.528

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3772

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0882

    جنيه مصري EGP 1 0.0692

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0883

    كرون النرويج NOK 1 0.1709

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3776

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0279

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2391

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2374

    ريال السعودية SAR 1 0.4524

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674

    دولار تايوان TWD 1 0.055

    ليرة تركيا TRY 1 0.0912

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0552

    كرون التشيك CZK 1 0.0726

    يوان الصين CNY 1 0.2373

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0424

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4932

    كرون السويد SEK 1 0.162

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7961

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1282

    ليرة لبنان LBP 100 0.1121

    ين اليابان JPY 100 1.2268

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1861

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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