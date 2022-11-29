  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رئيس الأركان العامة للجيش الاذربيجاني يزور سفارة أذربيجان في الولايات المتحدة الامريكية

    ٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٠:٣٨]

    باكو، 29 نوفمبر (أذرتاج)

    زار النائب الأول لوزير الدفاع رئيس هيأة الأركان العامة للجيش الجنرال كريم ولييف سفارة أذربيجان في الولايات المتحدة الامريكية في 28 نوفمبر.

    أفادت أذرتاج ان الوفد الاذربيجاني سيعقد خلال هذه الزيارة لقاءات في ولاية اوكلاهوما في إطار "برنامج الشراكة مع الولاية" والقيادة العسكرية الامريكية.

    يجب الذكر ان الوفد سيشارك في العديد من الفعاليات التي ستقام بمناسبة مرور 20 عاما على إقامة التعاون بين الجيش الاذربيجاني والحرس الوطني لاوكلاهوما.

    AZERTAG.AZ :رئيس الأركان العامة للجيش الاذربيجاني يزور سفارة أذربيجان في الولايات المتحدة الامريكية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٠:٢٠]
    وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية آخر تطورات الأوضاع الإقليمية
    ٢٩.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٤٤]
    أنقرة وباكو تبحثان القمة التركية الأذربيجانية التركمانستانية
    ٢٩.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٠٠]
    لحظات من العمر المهدى للشعب: عام 1994م – مارس
    ٢٨.١١.٢٠٢٢ [١٨:١٢]
    تبادل الآراء حول الجوانب المختلفة للتعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي
    رئيس الأركان العامة للجيش الاذربيجاني يزور سفارة أذربيجان في الولايات المتحدة الامريكية رئيس الأركان العامة للجيش الاذربيجاني يزور سفارة أذربيجان في الولايات المتحدة الامريكية