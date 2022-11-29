رئيس الأركان العامة للجيش الاذربيجاني يزور سفارة أذربيجان في الولايات المتحدة الامريكية

باكو، 29 نوفمبر (أذرتاج)

زار النائب الأول لوزير الدفاع رئيس هيأة الأركان العامة للجيش الجنرال كريم ولييف سفارة أذربيجان في الولايات المتحدة الامريكية في 28 نوفمبر.

أفادت أذرتاج ان الوفد الاذربيجاني سيعقد خلال هذه الزيارة لقاءات في ولاية اوكلاهوما في إطار "برنامج الشراكة مع الولاية" والقيادة العسكرية الامريكية.

يجب الذكر ان الوفد سيشارك في العديد من الفعاليات التي ستقام بمناسبة مرور 20 عاما على إقامة التعاون بين الجيش الاذربيجاني والحرس الوطني لاوكلاهوما.