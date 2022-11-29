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    عقد اجتماع مع مصنعي المنتجات الطبية الروسية

    ٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤١]

    باكو، 29 نوفمبر، (أذرتاج)

    التقى رئيس وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) أورخان محمدوف مع ممثلي مصنع "Miass" لأجهزة الطبية وشركة "الأنظمة الطبية المعقمة" في روسيا.

    أفادت وكالة اذرتاج أن الجانبين ناقشا في الاجتماع المشاريع المحتملة في مجال البنية التحتية والصحة وكذلك آليات الدعم التي تقدمها الوكالة لأصحاب المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

    AZERTAG.AZ :عقد اجتماع مع مصنعي المنتجات الطبية الروسية
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