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    سياسة


    بنتاغون: بحث آفاق التعاون العسكري بين أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية

    ٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤٥‎]

    باكو، 29 نوفمبر (أذرتاج)

    اجتمع النائب الأول لرئيس لجنة رؤساء الأركان المتحدة للولايات المتحدة الامريكية الاميرال كريستوفير قريدي مع النائب الأول لوزير الدفاع رئيس هيأة الأركان العامة للجيش الجنرال كريم ولييف.

    أفادت أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء آفاق التعاون العسكري بين أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية ومسائل الامن الإقليمي.

    AZERTAG.AZ :بنتاغون: بحث آفاق التعاون العسكري بين أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية
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