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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير شؤون مجلس الوزراء الاماراتي

    ٢٩.١١.٢٠٢٢ [١١:٠٢]

    باكو، 29 نوفمبر، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير شؤون مجلس الوزراء الاماراتي
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