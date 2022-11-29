باكو، 29 نوفمبر، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير شؤون مجلس الوزراء الاماراتي

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