مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض للنيران الارمينية

باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

أطلقت وحدات القوات المسلحة الارمينية في قرية يوخاري شورجا لمحافظة باساركيتشار مساء يوم 28 نوفمبر النيران باستخدام الأسلحة النارية على مواقع الجيش الاذربيجاني في قرية يليجه لمحافظة كلبجر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان مواقع الجيش الاذربيجاني في أراضي محافظات فضولي وتارتار وخوجاوند وشوشا وخوجالي تعرضت لإطلاق النار من قبل العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية المختبئة في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا من الساعة 16:00 في 28 نوفمبر الى الساعة 09:00 في 29 نوفمبر.

ردت وحدات الجيش الاذربيجاني على هذه الخروقات في هذا الاتجاه.