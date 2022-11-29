وزير البيئة الأذربيجاني يبحث مع نظيره الجورجي مسائل إنشاء المنصة الخضراء وحماية البيئة وإهداء قطعان أخرى من الغزلان جورجيا وغيرها

تبيليسي، 29 نوفمبر، أذرتاج

اجتمع وزير البيئة والثروة الطبيعية الأذربيجاني مختار بابايف بوزير حماية البيئة والزراعة الجورجي أوتار شاموغيا على هامش زيارته جورجيا.

واهتم الوزيران في اللقاء بمسائل آفاق تنمية التعاون بين الوزارتين.

وأكدا على أن العلاقات بين البلدين تتطور بنجاح في جميع المجالات بما فيه مجالي البيئة والزراعة وحماية البيئة.

وقال الوزير بابايف إن أذربيجان يعمل حاليا على مشاريع جديدة تتعلق بإنشاء المنصة الخضراء في مجال البيئة وإهداء قطعان أخرى من الغزلان جورجيا وكفاءة استخدام أحواض المياه المحاذية للحدود وحماية البيئة مشيرا الى عودة انضمام جورجيا الى هذه المشاريع بالنفع الى البلدين والشعبين بجانب بلاد المنطقة.

كما ارتكز اللقاء على مسائل إدارة وحماية الحدائق الوطنية الواقعة عند المناطق المحاذية للحدود بأراضي كلا البلدين والتعاون في هذا المجال عبر إعداد مشاريع مشتركة.

وقع على هامش اللقاء الطرفان على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال إدارة وتدقيق وحماية الحدائق الوطنية والأراضي المحمية.