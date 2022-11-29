الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
AzerTAg.az
٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج
نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.
أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 27 حالة حريق و 5 حالات حرجة تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.
قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.
وأنقذت فرق الطوارئ خلال اليوم 7 أشخاص وبينهم قاصران.
وأجلي 4 أشخاص الى الأماكن الآمنة خلال أحداث الحرائق.
تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية الى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.
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