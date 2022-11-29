أذربيجان والإمارات تتعاونان في تبادل خبرة "أسان خدمة" ومركز المسرعات الحكومية

باكو، 29 نوفمبر (أذرتاج)

وقعت أذربيجان ودولة الامارات العربية المتحدة على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال تبادل الخبرات الحكومية.

وقع المذكرة علوي مهدييف رئيس الوكالة الحكومية لخدمة المواطن والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس أذربيجان (اسان خدمة) مع محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال اجتماع انعقد في مقر "أسان خدمة" في 29 نوفمبر.

تنص المذكرة على التعاون في تبادل خبرة "أسان خدمة" الأذربيجانية و"برنامج المسرعات الحكومية" الإماراتية بين الطرفين.

قبل حفل التوقيع، تعرف الضيوف على نشاط وكالة "أسان خدمة". أحيط الضيوف علما بأغراض وفعاليات مراكز أسان خدمة مع الاشارة الى احراز نتائج ايجابية جسيمة في توفير ادارة الدولة المثمرة ورفع مستوى الخدمات العامة النزيهة والشفافة.

وتم التأكيد على مراجعة اكثر من 58 مليون شخص الى مراكز أسان خدمة الى اليوم.

لفت الى ان وكالة "اسان" مُنحت بجائزة منظمة الأمم المتحدة للخدمات العامة عام 2015 والجائزة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة في م جال تطوير الخدمات العامة مع تطبيق الإدارة الرقمية عام 2019.

ثم تفقد الوفد الإماراتي مركز "إينولاند" للمسرعات والحضانة ومركز " ABAD " للخدمات العامة ومركز "بيليم باكو" للمعارف والعلوم "حافلة "اسان خدمة" لتقديم الخدمات بشكل جوال.

أطلقت مبادرة المسرّعات الحكومية من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة الإماراتية رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أكتوبر 2016، لتكون منصّة عمل مشتركة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها الجهات الحكومية وتحقيق أهداف طموحة خلال فترة زمنية قصيرة. تركّز المسرعات الحكومية على تسريع تنفيذ البرامج الاستراتيجية، ووضع السياسات واللوائح، والارتقاء بالخدمات الحكومية. تهدف المسرّعات الحكومية إلى تطوير العمل الحكومي من خلال تبنّي نموذج عمل فريد من نوعه يرتكز على النتائج المسرّعة، والتعاون الوثيق بين الجهات المعنية، والابتكار.

تُولي المسرّعات الحكومية أهمية خاصة للتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية الإماراتية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمؤسسات غير الحكومية سعيًا لتحفيز الابتكار وتحقيق تطلّعات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.