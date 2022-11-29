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    قرية مليك أحمدلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)

    ٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 29 نوفمبر (أذرتاج)

    تقع قرية مليك احمدلي لمحافظة قوبادلي في ضفة نهر باركوشاد.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. تعرضت القرية للتدمير والتخريب في فترة الاحتلال الأرميني.

    تم تحرير القرية خلال الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا من قرية مليك احمدلي.

    AZERTAG.AZ :قرية مليك أحمدلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)
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