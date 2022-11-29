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    بحث فرص التعاون الاقتصادي بين أذربيجان وتركمانستان

    ٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٤:٠٠]

    باكو، 29 نوفمبر، (أذرتاج)

    التقى وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف مع الرئيس المشارك للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والإنساني بين جمهورية أذربيجان وتركمانستان ونائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان باتير أتدايف، حسبما أفادته وكالة أذرتاج.

    أشار الوزير إلى أنه "في الاجتماع، أكدنا بارتياح تطوير العلاقات بين البلدين وتحدثنا عن الفرص التي أوجدتها العلاقات الوثيقة لتعاوننا الاقتصادي".

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