الأستاذ محمدياروف يشارك في Tata Steel Chess India Rapid 2022
AzerTAg.az
٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٤:٢٦]
باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج
تنطلق اليوم في مدينة كلكتا الهندية بطولة الشطرنج Tata Steel Chess India Rapid 2022م.
ويشارك في البطولة الأستاذ الأذربيجاني الشهير شهريار محمدياروف.
وتنظم 3 جولات يوميا.
ويتنافس الأستاذ الأذربيجاني محمدياروف اليوم مع كل من قوكيش وستهورامان الهنديين وسو الأمريكي.
تستمر البطولة الى 12 ديسمبر.
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