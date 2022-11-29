باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج تنطلق اليوم في مدينة كلكتا الهندية بطولة الشطرنج Tata Steel Chess India Rapid 2022م. ويشارك في البطولة الأستاذ الأذربيجاني الشهير شهريار محمدياروف. وتنظم 3 جولات يوميا. ويتنافس الأستاذ الأذربيجاني محمدياروف اليوم مع كل من قوكيش وستهورامان الهنديين وسو الأمريكي. تستمر البطولة الى 12 ديسمبر.

AZERTAG.AZ : الأستاذ محمدياروف يشارك في Tata Steel Chess India Rapid 2022

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