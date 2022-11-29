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    الأستاذ محمدياروف يشارك في Tata Steel Chess India Rapid 2022

    ٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٤:٢٦]

    باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

    تنطلق اليوم في مدينة كلكتا الهندية بطولة الشطرنج Tata Steel Chess India Rapid 2022م.

    ويشارك في البطولة الأستاذ الأذربيجاني الشهير شهريار محمدياروف.

    وتنظم 3 جولات يوميا.

    ويتنافس الأستاذ الأذربيجاني محمدياروف اليوم مع كل من قوكيش وستهورامان الهنديين وسو الأمريكي.

    تستمر البطولة الى 12 ديسمبر.

    AZERTAG.AZ :الأستاذ محمدياروف يشارك في Tata Steel Chess India Rapid 2022
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