سيازن، 29 نوفمبر، أذرتاج نظم لدى مركز حيدر علييف بمدينة سيازن عاصمة المحافظة معرض الأعمال اليدوية المصنوعة من المواد والمستلزمات غير الصالحة للاستخدام تحت شعار "لا ترمي وأبدع". واستلفت الشباب بالمعرض الى مشكلة النفايات والإسراف داعين لحماية البيئة.

AZERTAG.AZ : عرض الأعمال اليدوية المصنوعة من المواد غير الصالحة للاستخدام في سيازن

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