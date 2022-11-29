باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج عقد لقاء بين وفدي بنك أذربيجان المركزي وشركة جي بي مورغان. وابلغ رئيس البنك المركزي طالع كاظموف أن اللقاء شهد بحث الوضع الحالي للتعاون آفاقه المستقبلية.

AZERTAG.AZ : البنك المركزي يبحث مع جي بي مورغان آفاق التعاون

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده