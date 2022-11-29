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    البنك المركزي يبحث مع جي بي مورغان آفاق التعاون

    ٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٦]

    باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

    عقد لقاء بين وفدي بنك أذربيجان المركزي وشركة جي بي مورغان.

    وابلغ رئيس البنك المركزي طالع كاظموف أن اللقاء شهد بحث الوضع الحالي للتعاون آفاقه المستقبلية.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يبحث مع جي بي مورغان آفاق التعاون
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