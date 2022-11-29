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    بحث جوانب تنمية العلاقات الاقتصادية بين تتارستان وأذربيجان

    ٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٠]

    باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

    زار نائب رئيس الوزراء التتارستاني وزير الصناعة والتجارة التتارستاني اوليغ كوروبتشينكو مع الوفد المرافق له وكالة أذربيجان لتشجيع التصدير والاستثمار أذبرومو.

    وجرى في اللقاء التبادل بوجهات نظر حول توسيع التعاون في مجالات تصدير المنتجات والاستثمارات والاقتصاد التجاري وغيرها.

    وقال نائب رئيس الوزراء التتارستاني وزير الصناعة والتجارة التتارستاني اوليغ كوروبتشينكو إن بلاده تعير أهمية للشراكة مع أذربيجان.

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