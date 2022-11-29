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    باحثون أذربيجانيون يزورون فضولي

    ٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٢]

    فضولي، 29 نوفمبر، (أذرتاج)

    بدأت زيارة الباحثين الأذربيجانيين المولودين في تبريز والمقيمين حاليا في فرنسا إلى محافظة فضولي بعد زيارة مدينتي أغدام وشوشا المحررتين من احتلال الأرمن.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الضيوف يتفقدون الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمينية في فضولي وكذلك المطار الدولي الذي بنته الدولة الأذربيجانية بعد تحرير فضولي من الاحتلال.

    AZERTAG.AZ :باحثون أذربيجانيون يزورون فضولي
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