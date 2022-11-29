الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس تتارستان للاتحاد الروسي والوفد المرافق له

باكو، 29 نوفمبر (أذرتاج)

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رئيسَ جمهورية تتارستان للاتحاد الروسي رستم مينيخانوف والوفد المرافق له في 29 نوفمبر.

أفادت أذرتاج ان رستم مينيخانوف قال انه يزور أذربيجان في وفد موسع يضم ممثلي الشركات العديدة أيضا.

قال ان العلاقات بين تتارستان وأذربيجان تشهد تطورا في إطار التعاون بين أقاليم روسيا وأذربيجان.

ذكر الرئيس إلهام علييف ان الحوار بين رئيسي البلدين عامل مهم لتطوير التعاون في كافة المجالات. تطرق الرئيس الأذربيجاني الى أهمية تبادل الزيارات الرفيعة المستوى خلال العام الجاري وأكد على أهمية الزيارات على مستوى الحكومات والهيئات التشريعية لكلا البلدين. ولفت الرئيس إلهام علييف الى ضرورة الاتصالات بين الأقاليم في تطوير العلاقات بين البلدين.

تناول الطرفان في اللقاء التعاون بين المناطق الصناعية العاملة في أذربيجان وتتارستان مشيرا الى المناقشة الموسعة لهذه المسائل في ملتقى الاعمال المقرر انعقاده في باكو.

كذلك اجري تبادل الآراء الموسع حول التعاون في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والاستثمارات والنقل واللوجيستية والصناعات والمجالات الإنسانية والسياحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.