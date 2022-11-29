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    اقتصاد


    توقيع الوثائق بين أذربيجان وتتارستان في منتدى الأعمال

    ٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٠]

    باكو، 29 نوفمبر، (أذرتاج)

    تم توقيع اتفاقية بين غرفة التجارة والصناعة لجمهورية تتارستان ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة لجمهورية أذربيجان وغرفتي التجارة والصناعة في تتارستان وأذربيجان ومذكرة بين شركة التصنيع الروسية "I-Plast" وشركتي "Klinfiks" و"ISE MANAGEMENT" الاذربيجانيتين.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه جرى حفل التوقيع في إطار منتدى الأعمال الأذربيجاني التتارستاني المنعقد في باكو.

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