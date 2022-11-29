توقيع الوثائق بين أذربيجان وتتارستان في منتدى الأعمال

باكو، 29 نوفمبر، (أذرتاج)

تم توقيع اتفاقية بين غرفة التجارة والصناعة لجمهورية تتارستان ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة لجمهورية أذربيجان وغرفتي التجارة والصناعة في تتارستان وأذربيجان ومذكرة بين شركة التصنيع الروسية "I-Plast" وشركتي "Klinfiks" و"ISE MANAGEMENT" الاذربيجانيتين.

أفادت وكالة أذرتاج أنه جرى حفل التوقيع في إطار منتدى الأعمال الأذربيجاني التتارستاني المنعقد في باكو.