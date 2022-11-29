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    أذربيجان: 43 إصابة بكورونا في 29 نوفمبر

    ٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٧]

    باكو، 29 نوفمبر، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 43 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 57 مصابا وتوفي مصابان بالفيروس خلال 29 نوفمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 824 ألف و288 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 814 ألف و53 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و978 مريض منهم ويستمر علاج 257 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2235 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و373 ألف و658 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 43 إصابة بكورونا في 29 نوفمبر
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