أذربيجان: تطعيم 398 جرعة من لقاح كورونا في 29 نوفمبر

باكو، 29 نوفمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 398 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 29 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 108 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و48 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 196 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و46 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و921 ألف و785 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و392 ألف و645 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و873 ألف و832 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و391 ألف و410 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و263 الف و898 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.