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    اقتصاد


    توقيع وثيقة تعاون في مجال النفط والغاز بين أذربيجان والجزائر

    ٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٨:٠٨]

    باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

    التقى وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف على هامش زيارته الجزائر بوزير الطاقة والتعدين الجزائري محمد عرقاب.

    قالت الوزارة في بيان إن اللقاء ارتكز على بحث التعاون بين الطرفين في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة بجانب مسائل التعاون مع شركتي سونلغاز وسوناطراك.

    وقع الطرفان في اللقاء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي النفط والغاز بين حكومتي أذربيجان والجزائر بغية تطوير التعاون الثنائي في مجالي النفط والغاز.

    AZERTAG.AZ :توقيع وثيقة تعاون في مجال النفط والغاز بين أذربيجان والجزائر
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