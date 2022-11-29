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    سياسة


    رئيس الوزراء يلتقي رئيس تتارستان

    ٢٩.١١.٢٠٢٢ [١٩:٠٠]

    باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

    التقى رئيس الوزراء الأذربيجاني علي اسدوف 29 نوفمبر برئيس تتارستان رستم مينيخانوف الذي يزور البلد.

    قال مجلس الوزراء في بيان إن اللقاء شهد التعبير عن الارتياح من تطور العلاقات بين أذربيجان وتتارستان في مختلف المجالات وطرح على بساط البحث آفاق العلاقات الثنائية ذات الجوانب ذات الاهتمام المشترك.

    وتم التشديد على أهمية منتدى الأعمال الأذربيجاني التتارستاني المنعقد في باكو على هامش زيارة الرئيس التتارستاني فيما أعبر الطرفان عن يقينهما من أن التعاون الموجود بين أذربيجان وتتارستان يواصل تمهيد ظروف ترمي الى توطد الشراكة الأذربيجانية الروسية ذات المنفعة المتبادلة.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء يلتقي رئيس تتارستان
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