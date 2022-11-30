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    جمال الخريف في لانكران لؤلؤة جنوب أذربيجان (صور)

    ٣٠.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٢٢]

    باكو، 30 نوفمبر (أذرتاج)

    تتمتع مدينة لانكران جنوبي أذربيجان بمناظرها المميزة والرائعة في الفصول الأربعة من السنة ويعد فصل الخريف من أجمل تلك الفصول على الإطلاق.

    تقدم اذرتاج صورا من جمال الخريف لهذه المدينة الجنوبية الجميلة.

    AZERTAG.AZ :جمال الخريف في لانكران لؤلؤة جنوب أذربيجان (صور)
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