باكو، 30 نوفمبر (أذرتاج) بدأت زيارة وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف الى بولندا للمشاركة في الاجتماع الـ29 للمجلس الوزاري لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي في 30 نوفمبر. أفادت أذرتاج ان الوزير بايراموف سيجري لقاءات ثنائية على هامش هذه الزيارة أيضا.

AZERTAG.AZ : جيهون بايراموف يتوجه الى بولندا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة الامن والتعاون الأوروبي

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